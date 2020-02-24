Esra Erol canlı yayında şoke oldu! Türkiye bunu konuşacak: Damadım, gelinimi kaçırdı!

Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya gelen gelin - eş ve kayınpederin konuşmaları şoke etti. Şerife Hanım'ın iddialarını şu sözlerle dile getirdi: Eşim bana hiç destek olmuyordu. Annem ameliyat oldu 10 gün kaldım yanında diye kayınbabam 2 ay konuşmadı benimle. Eşim beni ailesine bir hizmetçi gibi, besleme gibi kullandı. Bardak doldu taştı artık bende. Üstelik oraya çıkmamak için bana 50 bin tl teklif ettiler. Görümcem ve eşi bana destek oluyor, ailemin yapmadığı şeyi bana yapıyorlar...