Müge Anlı'da son dakika gelişmelerini haberimizin detayından takip edebilirsiniz! 64 yaşındaki Sezai Harman'ın kızı, üvey annesinin babasını zehirleyerek öldürdüğünden şüpheleniyor. Sezai Harman cinayete mi kurban gitti? Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akılalmaz olaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...

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