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    • Magazin
    • 19.02.2020 23:01
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    • 19.02.2020 23:01
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    . yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Firuze Ertan'la büyük bir dönemecin eşiğinden dönüyor

    Show TV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 6. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Firuze, Ertan’la büyük bir dönemecin eşiğinden dönüyor. Üstelik bu sırada Ertan’ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusuna yanıt arıyor. İşte yeni bölümde yaşanan olaylar

    Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Zemheri'de yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Yeni bölümde Aliye, Firuze'nin Demirkan Holding'de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bir yandan da Sevda'nın evine gelişiyle mücadele ediyor. Berrak ise yaptığı planın İclal tarafından engellenmesinin öfkesini yaşıyor. Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı bölümün ardından izleyiciler tarafından bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    ZEMHERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Firuze, Ertan'la büyük bir dönemecin eşiğinden döner. Üstelik bu sırada Ertan'ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kalır.

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