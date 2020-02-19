Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Zemheri'de yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Yeni bölümde Aliye, Firuze'nin Demirkan Holding'de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bir yandan da Sevda'nın evine gelişiyle mücadele ediyor. Berrak ise yaptığı planın İclal tarafından engellenmesinin öfkesini yaşıyor. Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı bölümün ardından izleyiciler tarafından bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZEMHERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Firuze, Ertan'la büyük bir dönemecin eşiğinden döner. Üstelik bu sırada Ertan'ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kalır.