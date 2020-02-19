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Müge Anlı son dakika gelişmesi! Dursiye Sağlam'ı öldüren katil... İşte şoke eden cinayet itirafı

Müge Anlı son bölümde Dursiye Sağlam'ın katili hakkında son dakika gelişmesini aktardı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını ihbar kabul etti ve harekete geçti. Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamaları sonrasında Türkiye'nin gündemine oturan Ahmet Cönk, gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra cinayeti itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Müge Anlı son bölümde Dursiye Sağlam cinayetinde son dakika gelişmeleri!

19.02.2020 18:59 - Son Güncelleme: 19.02.2020 18:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





