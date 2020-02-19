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Müge Anlı son dakika gelişmesi! Dursiye Sağlam'ı öldüren katil... İşte şoke eden cinayet itirafı

Müge Anlı son bölümde Dursiye Sağlam'ın katili hakkında son dakika gelişmesini aktardı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını ihbar kabul etti ve harekete geçti. Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamaları sonrasında Türkiye'nin gündemine oturan Ahmet Cönk, gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra cinayeti itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Müge Anlı son bölümde Dursiye Sağlam cinayetinde son dakika gelişmeleri!

19.02.2020 18:59 - Son Güncelleme: 19.02.2020 18:59
Müge Anlı son dakika gelişmesi! Dursiye Sağlam'ı öldüren katil... İşte şoke eden cinayet itirafı

Müge Anlı son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da işlenen Dursine Sağlam cinayetinin katili, erkek arkadaşı Ahmet Cönk çıktı. Ahmet Cönk'ün eşi ise Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak duydukları karşısına şoke olduğunu dile getirdi. İşte 19 Şubat Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

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Müge Anlı son dakika gelişmesi! Dursiye Sağlam'ı öldüren katil... İşte şoke eden cinayet itirafı

Dursiye Sağlam ile görülen Ahmet Cönk, Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamaları sonrasında Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Emniyet ekipleri Ahmet Cönk'ü gözaltına aldı. Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Ahmet Cönk'ün Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıklamıştı. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet Cönk hakkında karar verildi.

Müge Anlı son dakika gelişmesi! Dursiye Sağlam'ı öldüren katil... İşte şoke eden cinayet itirafı

AHMET CÖNK'ÜN İTİRAFLARI

Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Müge Anlı, "Ahmet ifadesinde şöyle anlatmış; Dursiye'den ayrılmak istemiş o da kabul etmemiş. Bunun üzerine arabada kavga etmişler. Ahmet de bıçaklayarak öldürmüş." şeklinde anlattı.

Müge Anlı son dakika gelişmesi! Dursiye Sağlam'ı öldüren katil... İşte şoke eden cinayet itirafı

Dursiye Hanım'ı yakmak isteyen Ahmet Cönk başarılı olamayınca cansız bedenini yol kenarına attı.

Müge Anlı son dakika gelişmesi! Dursiye Sağlam'ı öldüren katil... İşte şoke eden cinayet itirafı

Ahmet Cönk, ilişki yaşamasına rağmen "Ablam gibiydi" dediği Dursiye Hanım'ın cansız bedeninin yerini tarif etti. Emniyet ekipleri ilk aramasında cesede ulaştı.

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