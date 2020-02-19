Müge Anlı son dakika gelişmesi! Dursiye Sağlam'ı öldüren katil... İşte şoke eden cinayet itirafı
Müge Anlı son bölümde Dursiye Sağlam'ın katili hakkında son dakika gelişmesini aktardı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını ihbar kabul etti ve harekete geçti. Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamaları sonrasında Türkiye'nin gündemine oturan Ahmet Cönk, gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra cinayeti itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Müge Anlı son bölümde Dursiye Sağlam cinayetinde son dakika gelişmeleri!
Dursiye Sağlam ile görülen Ahmet Cönk, Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamaları sonrasında Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Emniyet ekipleri Ahmet Cönk'ü gözaltına aldı. Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Ahmet Cönk'ün Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıklamıştı. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet Cönk hakkında karar verildi.