Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusu da yarışmanın hayranları tarafından merak edilip aratılmaya başladı. Yarışmacılar arasında Mert Öcal, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Ersin Korkut, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz gibi ünlü isimler yer alırken gönüllüler kadrosunda da iddialı yarışmacılar bulunuyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte birinci bölümde yaşananlar.. Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek.

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