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Survivor 2020'nin ilk kavgası Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev'den geldi! İkisi de geri vites yapmayınca...

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla karşılandı. Survivor 2020 yarışmacıları izleyici tarafından büyük bir merak konusu olmuştu. Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş gibi isimlerin de arasında bulunduğu Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler canlı yayınında karşılaşma sırasında Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev birbirine girdi. İşte Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020'nin ilk kavgası olarak merak edilen Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev arasında yaşananlar ve Survivor 2020 yarışmacıları...

17.02.2020 16:30 - Son Güncelleme: 17.02.2020 17:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





