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Survivor 2020'nin ilk kavgası Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev'den geldi! İkisi de geri vites yapmayınca...

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla karşılandı. Survivor 2020 yarışmacıları izleyici tarafından büyük bir merak konusu olmuştu. Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş gibi isimlerin de arasında bulunduğu Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler canlı yayınında karşılaşma sırasında Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev birbirine girdi. İşte Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020'nin ilk kavgası olarak merak edilen Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev arasında yaşananlar ve Survivor 2020 yarışmacıları...

17.02.2020 16:30 - Son Güncelleme: 17.02.2020 17:09
Survivor 2020'nin ilk kavgası Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev'den geldi! İkisi de geri vites yapmayınca...

Survivor 2020 izleyicileri merakla Acun Ilıcalı'nın adaya nasıl gideceğini ve Survivor 2020 yarışmacılarını bekliyordu. 17 Şubat Pazar akşamı TV8 kanalında izleyici ile buluşan Survivor 2020'nin çekildiği adaya Acun Ilıcalı 3 farklı araçla geldi. Survivor 2020'nin ilk kavgası ise Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev arasında çıktı.

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Survivor 2020'nin ilk kavgası Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev'den geldi! İkisi de geri vites yapmayınca...

Acun Ilıcalı her yıl Survivor'ın ilk bölümünde farklı bir araçla geliyor. Bu yıl da Acun Ilıcalı'nın oyun alanına nasıl geleceği merak konusu olmuştu. Survivor 2020 1. bölümde Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı.

Survivor 2020'nin ilk kavgası Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev'den geldi! İkisi de geri vites yapmayınca...

İlk önce spor arabayla belli bir noktaya ulaşan Ilıcalı daha sonra off-road aracına bindi.

Survivor 2020'nin ilk kavgası Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev'den geldi! İkisi de geri vites yapmayınca...

Son olarak ise yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.

Survivor 2020'nin ilk kavgası Yasin Obuz ile Parviz Abdullayev'den geldi! İkisi de geri vites yapmayınca...

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,
Mert Öcal,
Şaziye İvegin Üner,
Uğur Pektaş,
Sercan Yıldırım,
Derya Can Göçen,
Parviz Abdullayev,
Aycan Yanaç,
Elif Yıldırım Gören,
Tuğba Melis Türk,
Ersin Korkut

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