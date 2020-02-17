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Survivor 2020'de Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi milyonları ağlattı! Ceyhun Uzun kimdir?

Survivor 2020 bir başladı, pir başladı... Survivor 2020'nin ilk bölümüne Yasin'in kavgaları, çekişmeler, ada konseyinin yanı sıra Gönüllüler Takımı yarışmacısı Ceyhun Uzun'un hayat hikayesi damgasını vurdu. Kızı Tanyeli kanser yüzünden kaybeden Ceyhun Uzun, anlattıklarıyla milyonları ağlattı desek yeridir. Peki Survivor 2020 Ceyhun Uzun kimdir? İşte Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi...

17.02.2020 15:19 - Son Güncelleme: 17.02.2020 15:34
Survivor 2020'de Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi milyonları ağlattı! Ceyhun Uzun kimdir?

Survivor ilk bölümüyle geceye damgasını vurdu. Survivor 2020'nin ilk bölümüne, Gönüllüler Takımı'nın yarışmacıların Ceyhun Uzun'un hayat hikayesi damgasını vurdu.

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Survivor 2020'de Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi milyonları ağlattı! Ceyhun Uzun kimdir?

Türk asıllı bir İngiliz olan Ceyhun Uzun'un hayatı roman olacak cinsten. Ceyhun Uzun yaptığı sosyal sorumluluk projelerinden dolayı yılın polisi unvanını almaya hak kazanmıştır. Ancak altında yatan çok avcı bir hikaye var.

Survivor 2020'de Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi milyonları ağlattı! Ceyhun Uzun kimdir?

'BEN EN DEĞERLİMİ KAYBETTİM'

Ceyhun Uzun'un kızı Tanyel, henüz 18 yaşında hayallerinin peşinde koşacakken, tanıştığı hastalık yüzünden hastane koridolarına koşmaya başladı. Ceyhun Uzun yaşadıklarını şöyle anlattı:

Survivor 2020'de Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi milyonları ağlattı! Ceyhun Uzun kimdir?

Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere'ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988'le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs'ta, 1990'da evlendik, 1995'te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan.

Survivor 2020'de Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi milyonları ağlattı! Ceyhun Uzun kimdir?

2013'te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya.

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