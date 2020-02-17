Survivor 2020'de Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi milyonları ağlattı! Ceyhun Uzun kimdir?

Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere'ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988'le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs'ta, 1990'da evlendik, 1995'te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan.