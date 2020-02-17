Survivor 2020'de Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi milyonları ağlattı! Ceyhun Uzun kimdir?
Survivor 2020 bir başladı, pir başladı... Survivor 2020'nin ilk bölümüne Yasin'in kavgaları, çekişmeler, ada konseyinin yanı sıra Gönüllüler Takımı yarışmacısı Ceyhun Uzun'un hayat hikayesi damgasını vurdu. Kızı Tanyeli kanser yüzünden kaybeden Ceyhun Uzun, anlattıklarıyla milyonları ağlattı desek yeridir. Peki Survivor 2020 Ceyhun Uzun kimdir? İşte Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi...
17.02.2020 15:19
- Son Güncelleme: 17.02.2020 15:34
2013'te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya.
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