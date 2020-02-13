14 Şubat 2020 sevgililer günü burç yorumlarını sayfamızda derledik. 14 Şubat'ta burçları neler bekliyor? Sorusu evliler ve sevgililer tarafından oldukça merak ediliyor. 14 Şubat sevgililer gününde Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının yorumları takvim.com.tr'de. Burç, halk arasında, kültürlerde veya astrologlar tarafından Zodyak üzerinde yer alan 12 burç kuşağı takımyıldızının her birine verilen isimdir. Zodyak, güneşin gökyüzünde bir yıl boyunca ve bazı gezegenlerin yolu üzerinde hareket ediyormuş gibi tasarlanan hayali bir kuşaktır. Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür.

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