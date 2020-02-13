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14 Şubat Sevgililer Günü kadın ve erkek için yaratıcı hediye önerileri nelerdir? İşte alınabilecek hediyeler

14 Şubat Sevgililer Günü yarın sevgililer tarafından dünya genelinde kutlanacak. Sevdiği kişiye hediye almak isteyen milyonlarca kişi yaratıcı hediye konusunda araştırmalara başladı. Ancak sevgi ve sevgililerin günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü, kimisi için mutluluk verici iken kimisi için eziyete dönüşebiliyor. En önemli nedeni ise hediye oluyor. Bu kapsamda birçok kişi 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak ne alacağını veya Sevgililer Günü'nde ne yapacağına karar veremiyor. Fakat sevdiğiniz kadına veya erkeğe hediyenin yanında daha yaratıcı bir şeyler armağan etmek istiyorsanız bu listeyi mutlaka inceleyin. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü için birbirinden yaratıcı hediye önerileri

13.02.2020 17:48 - Son Güncelleme: 13.02.2020 17:48
14 Şubat Sevgililer Günü kadın ve erkek için yaratıcı hediye önerileri nelerdir? İşte alınabilecek hediyeler

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü'nün başlangıcı Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. 14 ve 15 Şubat tarihleri eski Roma halkının hayatında da önemli bir yere sahipti.

Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu.

15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin ve genç kızların isimleri yazılı kura ile bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı.

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14 Şubat Sevgililer Günü kadın ve erkek için yaratıcı hediye önerileri nelerdir? İşte alınabilecek hediyeler

M.S. 469'da 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda Aziz Valentine anısına kızların değil sadece azizlerin isimleri yazılıydı.

Aziz Valentine efsanesi ise Sevgililer Günü'nün en bilinen kökenini oluştur. Bugün Valentin ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

14 Şubat Sevgililer Günü kadın ve erkek için yaratıcı hediye önerileri nelerdir? İşte alınabilecek hediyeler

Efsaneye göre; Aziz Valentine, M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II'nin ordusunu güçlendirmek adına koyduğu genç erkeklerin evlenmesi yasağını gizlice kıydığı nikahlarla deliyordu.

Hapiste gardiyanın kızına aşık olan Valentine, 14 Şubat'ta idama götürülürken kıza "Senin Valentine'in" imzalı bir aşk mektubu vermiş ve öldürülmüştür.

14 Şubat Sevgililer Günü kadın ve erkek için yaratıcı hediye önerileri nelerdir? İşte alınabilecek hediyeler

SEVGİLİLER GÜNÜ ARMAĞANLARI

Fotoğraf sürprizi

Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

14 Şubat Sevgililer Günü kadın ve erkek için yaratıcı hediye önerileri nelerdir? İşte alınabilecek hediyeler

Aşkınızı çizin

Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıra dışı hem de eğlenceli olabilir.

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