Romantik Sevgililer Günü mesajları uzun ve kısa! 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili görseller

ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım!

Tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana "sevgilim!" diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!