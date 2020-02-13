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Romantik Sevgililer Günü mesajları uzun ve kısa! 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili görseller

Sevgililer Günü mesajları burada! 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini güzel sözlerle mutlu ederken aynı zamanda özel hissettirecek kalıcı bir hatıra bırakmak isteyenler için en güzel Sevgililer Günü mesajlarını sayfamızda derledik. En güzel Sevgililer Günü mesajları uzun ve kısa seçeneği ile takvim.com.tr'de... İşte sevdiklerinizi özel hissettirecek romantik Sevgililer Günü mesajları...

13.02.2020 14:42 - Son Güncelleme: 13.02.2020 14:42
Romantik Sevgililer Günü mesajları uzun ve kısa! 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili görseller

Sevgililer Günü mesajları... Çoğu çift hediye alma telaşının ardından Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla en güzel ve anlamlı mesajları araştırmaya başladılar. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini değerli hissettirecek mesaj arayanlar için en güzel içerikleri sayfamızda derledik. İşte romantik Sevgililer Günü mesajları ve Sevgililer Günü ile ilgili görseller...

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Romantik Sevgililer Günü mesajları uzun ve kısa! 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili görseller

ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım!

Tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana "sevgilim!" diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Romantik Sevgililer Günü mesajları uzun ve kısa! 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili görseller

Aşk, biri hayatına girip özel bir anlam kazandırana kadar sadece üç harfli bir kelimedir. Aşkın hayatımı değiştirdi, bu yüzden sana minnettarım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

Romantik Sevgililer Günü mesajları uzun ve kısa! 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili görseller

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

Bebeğim, sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Romantik Sevgililer Günü mesajları uzun ve kısa! 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili görseller

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

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