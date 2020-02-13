BİM 14 Şubat'a damga vuracak! Ev hanımlarına özel sürpriz ürünler! İşte BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu
BİM 14 Şubat aktüel kataloğuyla haftaya damga vuracak. BİM marketler tarafından yayınlanan katalogda, mermer desenli birbirinden muhteşem ürünler dikakt çekiyor. Toplam 55 adet ürünün satışa çıkacağı katalogda hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. En güncel listeye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte 14 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
13.02.2020 13:17
- Son Güncelleme: 13.02.2020 13:17
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