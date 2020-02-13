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    • 13.02.2020 10:24
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    • 13.02.2020 10:28

    Müge Anlı 13 Şubat! Cinayeti itiraf etmişti... Son dakika Palu ailesi, Fatma Uyanık ve Engin Karakollu gelişmesi

    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen iki ayrı cinayet! Müge Anlı canlı yayında cinayeti itiraf etmişlerdi. Fatma Uyanık ve Engin Karakollu cinayetinde sıcak gelişmeler! Palu ailesi tüm Türkiye'yi sarmıştı. Kocaeli'nde işlenen cinayet herkesi şoke etmişti. Palu ailesi davasında karar ne olacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 13 Şubat ını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi davası, Fatma Uyanık davası ve Engin Karakollu davası olmak üzere üç cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayet itirafları herkesi şoke etmişti. Psikolojik sıkıntıları ve öfke problemi olan 24 yaşındaki Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 13 ŞUBAT - TIKLA

    Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan 31 yaşındaki Fatma Uyanık, bağ evinde kaybolmuştu. Savcı ise olayın cinayet olduğunu belirtmişti. Müge Anlı'da gelen iki cinayet itirafında sıcak gelişmeler yaşanacak!

    Palu ailesi davasında bugün karar duruşması görülecek! Türkiye gündemini sarsan, din istismarı, cinsel saldırı, sapkınlık, dolandırıcılık, vahşice işlenen cinayetler gibi akılalmaz konularla tüyler ürperten Palu ailesi ne ceza alacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merake diyorsanız, 13 Şubat Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

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    Haberler Magazin Müge Anlı Atv canlı yayın izle 13 Şubat! Cinayeti itiraf etmişti... Son dakika Palu ailesi, Fatma Uyanık ve Engin Karakollu gelişmesi
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