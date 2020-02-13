Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi davası, Fatma Uyanık davası ve Engin Karakollu davası olmak üzere üç cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayet itirafları herkesi şoke etmişti. Psikolojik sıkıntıları ve öfke problemi olan 24 yaşındaki Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 13 ŞUBAT - TIKLA

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan 31 yaşındaki Fatma Uyanık, bağ evinde kaybolmuştu. Savcı ise olayın cinayet olduğunu belirtmişti. Müge Anlı'da gelen iki cinayet itirafında sıcak gelişmeler yaşanacak!

Palu ailesi davasında bugün karar duruşması görülecek! Türkiye gündemini sarsan, din istismarı, cinsel saldırı, sapkınlık, dolandırıcılık, vahşice işlenen cinayetler gibi akılalmaz konularla tüyler ürperten Palu ailesi ne ceza alacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merake diyorsanız, 13 Şubat Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!