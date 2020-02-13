Kuruluş Osman 10. son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 10. bölümünde neler yaşandı? İşte Kuruluş Osman 10. son bölüm ve 11. yeni bölüm fragmanı izle seçeneğiyle takvim.com.tr'de...

KURULUŞ OSMAN 10. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı;

ŞEYH EDEBALİ'Yİ DUYGULANDIRAN OLAY

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

YANNİS, ALİŞAR'I ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır.

ALİŞAR, DÜNDAR BEY'E MEYDAN OKUYOR

Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

MOĞOL TEHLİKESİ

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?