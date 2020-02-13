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    • Magazin
    • 13.02.2020 07:57
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    • 13.02.2020 07:57

    11. yeni bölüm fragmanı: "Gün şehadet günüdür" full izle!

    11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 10. bölümünün ardından yeni bölümde neler olacağı merak ediliyordu. Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor. İşte Kuruluş Osman 10. son bölüm ve 11. yeni bölüm fragmanı izle seçeneğiyle takvim.com.tr'de...

    Gün şehadet günüdür

    10. son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 10. bölümünde neler yaşandı? İşte Kuruluş Osman 10. son bölüm ve 11. yeni bölüm fragmanı izle seçeneğiyle takvim.com.tr'de...

    KURULUŞ OSMAN 10. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı;

    ŞEYH EDEBALİ'Yİ DUYGULANDIRAN OLAY

    KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
    Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

    YANNİS, ALİŞAR'I ETKİSİ ALTINA ALIYOR

    Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır.

    ALİŞAR, DÜNDAR BEY'E MEYDAN OKUYOR

    Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

    MOĞOL TEHLİKESİ

    Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

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