Palu ailesi davasında flaş gelişme! Tuncer Ustael ve Hava Palu'nun ifadeleri şoke etti
Müge Anlı'da ortaya çıkan ve Türkiye gündemini sarsan Palu ailesi davası bugün görüldü. 11 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işlenen Meryem Tahnal ve Melika Tahnal cinayeti, Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkmış, detayları ise kan dondurmuştu. Üç harflilerle iletişime geçtiğini ifade eden ve Palu ailesini korkutarak her istediğini yaptıran, ailede kadın - erkek demeden herkese tecavüz eden damat Tuncer Ustael'in işlediği cinayette flaş gelişme yaşandı. Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damat Tuncer Ustael hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Palu ailesi davasında tek tek ifadeleri alınan aile fertlerinin ifadeleri kan dondurdu. İşte Müge Anlı'nın da 23 Ocak canlı yaınında yakından takip ettiği Palu ailesi davasında karar!
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Palu ailesi bugün, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yerini aldı. Duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu, avukatlar ve tanık Harun Palu ile temsil kayyum olarak atanan Zeynep İncedere katıldı.
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Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 5'inci duruşması Kocaeli Adliyesi'nde görüldü. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya; Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına arka kapıdan alındı. Mahkemede söz alarak, savunma yapan Tuncer Ustael, kendisinin değil Tanhal ailesinin suçlu olduğunu öne sürdü. Ustael, "Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Harun Palu'nun ifadeleri de yanlıştır. Tanhal'ların çok sayıda cinayetlerinin ortaya çıkmaması için Meryem'i öldürdüler" dedi.
25 GÜN BOYUNCA AÇ BIRAKMIŞ!
Baba Harun Palu ise tanık sıfatıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede söz alan Palu, "Ben olay tarihinde Meryem'in kocasını öldürdüğüm için cezaevindeydim. Tahliye olmadan önce Fatih Palu benim yanıma ziyarete geldiğinde kendisine Meryem'i sordum. Tuncer'in Meryem'i öldürdüğünü, öldürmeden önce 25 gün aç bıraktığını, öldürdükten sonra da Körfez ilçesinin 95 Evler mevkisine gömdüğünü söyledi. Hava'ya olayı sorduğumda, Meryem'in Tuncer tarafından sürekli dayak yediğini ama kimin gömdüğünü bilmediğini söyledi. Daha sonra ben cezaevinden çıktığımda eşim Hava'yı alarak karakola gittim, şikayetçi oldum. Kızımın cenazesini bulamadılar ve dosya kapandı" diye konuştu.
'KAN DAVASINI BİTİRMEK İÇİN EVİN TAPUSUNU İSTEDİLER'
Cezaevinde kaldığı dönemde Hava Palu'nun kendisini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Harun Palu, "Hava bir gün cezaevinde yanıma gelip, Tanhal ailesinin kan davası başlattığını söyledi. Bizi sürekli tehdit ediyorlarmış ve kan davasını bitirmek, olayı kapatmak için evin tapusunu vermemi istedi. Ben Tuncer'e değil Hava'nın kendi kardeşine vermesini isteyerek tapuyu verdim. Daha sonra Hava, tapuyu Tuncer'e vermiş, Tuncer de o parayı yemiş" dedi.
'MERYEM İLK GÖZ AĞRIM, ONU ÖLMEDEN GÖMER MİYİM?'
Hava Palu ise kendilerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben Tuncer'e yardım etmedim. Meryem, benim ilk göz ağrım. Onu ölmeden mezara koyar mıyım, ona kıyar mıyım? Bu Tuncer'in dedikleri hep yalan. Buna inanmayın. Eşimin dedikleri doğrudur. Bunun yalanlarına inanmayın. Meryem ve Melike'yi biz öldürmedik. Ben yavrularımı öldürmek istemedim. Kızımı da kendisi gibi yalancı etti. Ben onların yüzünden cezaevinde yatıyorum. Cezaevinde çok mağdurum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.