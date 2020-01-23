Palu ailesi davasında flaş gelişme! Tuncer Ustael ve Hava Palu'nun ifadeleri şoke etti

'MERYEM İLK GÖZ AĞRIM, ONU ÖLMEDEN GÖMER MİYİM?'

Hava Palu ise kendilerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben Tuncer'e yardım etmedim. Meryem, benim ilk göz ağrım. Onu ölmeden mezara koyar mıyım, ona kıyar mıyım? Bu Tuncer'in dedikleri hep yalan. Buna inanmayın. Eşimin dedikleri doğrudur. Bunun yalanlarına inanmayın. Meryem ve Melike'yi biz öldürmedik. Ben yavrularımı öldürmek istemedim. Kızımı da kendisi gibi yalancı etti. Ben onların yüzünden cezaevinde yatıyorum. Cezaevinde çok mağdurum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.