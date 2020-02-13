14 Şubat 2020 sevgililer günü alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde ve daha bir çok şeyde burç yorumları size yardımcı olabilir. 14 Şubat için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu olanları neler bekliyor? Sayfamızda detayları sizler için verdik. Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırlırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ