Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan ve Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğraflar ve videolar sosyal medyada gündem oldu. Sonrasında ise Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. Jet Sosyete'de Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları için yaptığı açıklamalar büyük yankı buldu. Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı bu talihsizlik sonrasında ünlü oyuncunun dostları ve pek çok meslektaşı sosyal medya hesaplarından destek mesajları atarak güzel oyuncuya yalnız olmadığını gösterdi. Ünlü isimler, 'Siber Suça Ortak Olma' hashtagi altında birleşti.

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