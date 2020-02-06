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    • Magazin
    • 07.02.2020 09:08
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    • 07.02.2020 09:08

    Aslı Bekiroğlu fotoğrafları ... Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa i için şoke eden gelişme!

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Arama motorlarında günlerdir konu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Instagram hesabından bir açıklama daha yapan ünlü oyuncu yasal sürecin başladığını belirtti: Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır. "Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç, bir . Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.

    Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri için flaş gelişme!

    Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan ve Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğraflar ve videolar sosyal medyada gündem oldu. Sonrasında ise Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. Jet Sosyete'de Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları için yaptığı açıklamalar büyük yankı buldu. Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı bu talihsizlik sonrasında ünlü oyuncunun dostları ve pek çok meslektaşı sosyal medya hesaplarından destek mesajları atarak güzel oyuncuya yalnız olmadığını gösterdi. Ünlü isimler, 'Siber Suça Ortak Olma' hashtagi altında birleşti.

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