Atv canlı yayın Müge Anlı izle 7 Şubat! Son dakika gelişmesi: Sahte şeyh ve İhsan Çapar gözaltına alındı!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika! Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınını ihbar kabul eden Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Türkiye'nin her yerinden milyonlarca kişinin dolandırıldığı büyük vurgunda sona gelindi! Suç duyurusunun ardından sahte şeyh ve İhsan Çapar isimli dolandırıcılar gözaltına alındı.

Müge Anlı'daki turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesi Türkiye'yi hayrete düşürdü. Define avcılığı, sahte dolar, sahte altın, din istismarı... İzmir Konak'ta yaşayan Adile Hanım ve babası sayesinde büyük bir dolandırıcılık çetesi gün yüzüne çıktı. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, geçen sene sosyal medyadan 35 yaşındaki İhsan isimli bir kişiyle tanıştı. Bu şahıs, bir çocuk babası olduğunu söylerken, eşini kaybettiğini söyledi. Bir yıl boyunca zaman zaman sosyal medya üzerinden konuştular. Ancak olaylar bekledikleri gibi gelişmedi!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE - 7 ŞUBAT CUMA

İkinci Palu vakası dedirten turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesinde mağdurların sayısı artıyor. Adile Yeşilgöz, İhsan isimli şahsın kendisiyle evlenmek istediği için evine geldiğini söylerken, yanında ağabeyi ve babası olduğunu ifade ettiği kişilerin de olduğunu belirtti.

Adile, evinde hep birlikte sohbet ettikleri esnada, İhsan Bey ve beraberindeki kişilerin, evde define olduğunu iddia ettiklerini anlattı. Definecilik işinden anladığını öne süren bu kişilerin, Adile Hanım ve ailesinin ellerinde avuçlarında ne varsa kendilerine vermeleri halinde, altında define olduğunu iddia ettikleri, odadan altın çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söylediklerini ifade etti.

350 LİRA DEĞERİNDE ALTIN KAPTIRDI

Adile, İhsan ve yanındaki kişilerin ortaya attıkları define iddiasının ardından kendisinin 350 gram, annesinin de 80 90 bin lira değerindeki altınını verdiğini vurguluyor. Adile Hanım, ağabeyinin de verdiği altınlarla birlikte bu şahıslara toplam 350 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdıklarını sözlerine ekledi.

MARDİN'DEN DE BİRÇOK KİŞİ DOLANDIRILDI

Musa Cihangir ve Neytullah Bozkurt dolandırıldıkları gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Müge Anlı anlatılanları şaşkınlık içerisinde dinledi. Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Müge Anlı Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılıkta harcananları açıkladı.