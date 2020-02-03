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    • 04.02.2020 09:10
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    • 04.02.2020 09:10

    Aslı Bekiroğlu yatak ve tuvalette ları... Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi mesleği ne iş yapıyor?

    Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi ile olan pozları oldu, sevgililerin ları sızdırıldı. Aslı Bekiroğlu'nun çıplak pozlarının ifşa olmasının ardından da genç oyuncuda destek mesajları yağdı. Peki Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun iCloud hesabının hacklendiği ve kendisine ait özel görüntülerin bu şekilde sızdırıldığı iddiası konuşuluyor. Aslı Bekiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istedi.

    Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ne iş yapıyor?

    Aslı Bekiroğlu'nun yatak odası ve tuvalette görüntülenen uygunsuz fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. En çok merak edilen ise Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan oldu. Jet Sosyete dizisi ile tandığı genç ve güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başı şu günlerde ifşa olan fotoğrafları ile dertte. Sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen pozlarının sansürsüz bir şekilde yayılmasının ardından yeni gelişmeler internette araştırılmaya devam ediyor. Peki Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte detaylar takvim.com.tr'de

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