Atv canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ikinci Palu vakası! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Adile Yeşilgöz ve babası Mehemt Yeşilgöz'ün anlattıklarıyla şoke oldu. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, geçen sene sosyal medyadan 35 yaşındaki İhsan Çapar isimli bir kişiyle tanıştı. Bir yıl boyunca konuştular ve evlilik kararı aldılar. İhsan Çapar, nişan günü yanında hoca olduğunu söylediği biriyle eve geldi. Hoca olarak tanıtılan kişi, evde ve evin bahçesinde 500 kiloya kadar altın olduğunu öne sürdü. Ancak altınların üzerinde büyü olduğunu anlattı. Üç harflilerle büyüyü bozmak için konuştuğunu iddia eden hoca ve İhsan Çapar, aileden altınlarını istedi. 350 bin liralık altınları alan hoca, bunları dolara çevirip yakmaları halinde evdeki büyünün bozulacağını ve gömünün bulunduğu odada altınları ortaya çıkacağını ileri sürdü.

"3 HARFLİLER ÇARPAR"

Adile Yeşilgöz, "Hoca, odanın içinde üç harfliler olduğunu söyleyip odanın kapısını kapattı. Sahte olduğunu sonradan anladığımız dolarları da odada yaktılar"dedi. Hoca kılıklı dolandırıcı ise kayıplara karıştı.





3 KİŞİ DAHA İHBAR ETTİ

Müge Anlı'nın programa telefonla bağladığı İhsan Çapar ise, iddiaları reddetti. Evli ve 4 çocuk babası olduğu ortaya çıkan Çapar, Anlı'nın "Siz evli değil misiniz? Neden başkasının kızıyla nişanlanıyorsunuz?" sorusuna, "Evliysem başkasıyla evlenemez miyim yani?" diyerek cevap verdi. Ayrıca Mardin'den 3 kişi programa bağlanarak, Çapar hakkında ihbarda bulundu.