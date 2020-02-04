"Üç harflilerden çocuğum var, sakın girmeyin!" dedi ve... Müge Anlı'daki Adile Yeşilgöz şoke etti
Müge Anlı'daki ikinci Palu vakası herkesi şoke etti. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Hayri Yeşilgöz, dolandırıldıklarını belirterek Müge Anlı'dan yardım istedi. İkinci Palu vakası dedirten Adile Yeşilgöz'ün dolandırıcılık hikayesindeki detayları Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Adile Hanım, sosyal medyadan tanıştığı İhsan isimli kişinin evlenme bahanesiyle, babası ve ağabeyi diye tanıttığı kişilerle birlikte evine geldiğini ifade etti. Bu kişilerin evde define var yalanını ortaya atıp, ellerinde avuçlarında ne varsa aldıklarını öne sürdü."Evinizde büyü var. Üç harflilerden çocum var benim, içeri girmeyin." diyerek dolandırılan Adile Hanım, evinden altın çıkacağını düşündü ve bu uğurda 350 bin lira değerindeki altınlarını kaybetti. İşte 4 Şubat Atv canlı yayınında Müge Anlı'daki 'üç harfliler var denilerek' kandırılan Adile Yeşilgöz'ün dolandırılma hikayesi...
Müge Anlı'da üç harfliler olayı herkesi çileden çıkardı. 25 yaşındaki Adile Hanım evleneceğini düşünürken fena dolandırıldı. İhsan adında bir kişi ile tanışarak bütün birikimini kaybeden Adile Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi. "Evinizde üç harfliler var,evin altında define var..." gibi içi boş cümlelerle kandırılan genç kadın ve babasının anlattıkları herkesi şoke etti. İşte 4 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...
İNTERNETTEN TANIŞTI, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, İzmir Konak'taki Kadifekale Mahallesinde yaşıyor. Geçen sene sosyal medyadan 35 yaşındaki İhsan isimli bir kişiyle tanıştı. Bu şahıs, bir çocuk babası olduğunu söylerken, eşini kaybettiğini söyledi. Bir yıl boyunca zaman zaman sosyal medya üzerinden konuştular.
"EVİN ALTINDA DEFİNE VAR!"
Adile, evinde hep birlikte sohbet ettikleri esnada, İhsan Bey ve beraberindeki kişilerin, evde define olduğunu iddia ettiklerini anlattı. Definecilik işinden anladığını öne süren bu kişilerin, Adile Hanım ve ailesinin ellerinde avuçlarında ne varsa kendilerine vermeleri halinde, altında define olduğunu iddia ettikleri, odadan altın çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söylediklerini ifade etti.
350 LİRA DEĞERİNDE ALTIN KAPTIRDI
Adile, İhsan ve yanındaki kişilerin ortaya attıkları define iddiasının ardından kendisinin 350 gram, annesinin de 80 90 bin lira değerindeki altınını verdiğini vurguluyor. Adile Hanım, ağabeyinin de verdiği altınlarla birlikte bu şahıslara toplam 350 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdıklarını sözlerine ekledi.