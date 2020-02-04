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    • 04.02.2020 17:22
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    • 04.02.2020 17:27

    kimdir? 'a ikinci kez katılacak olan , nerelidir?

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışması 'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi netleşti. Yarışmada yer alacak isimler teker teker belli olmaya başladı. Bu yıl Survivor'da yer alacak isimlerden birisi de . Survivor'da ikinci kez yarışacak olan Uğur Pektaş'ın hayatı şu sıralar merakla araştırılıyor. Peki, ? ve nerelidir? İşte detaylar...

    Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş kimdir?

    Ekranların sevilen programı 'ın yeni sezonu için heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz ay Eser Yenenler Show'a konuk olan Acun Ilıcalı, canlı yayında Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı. Survivor'da yer alacak isimlerden birisi de oldu. "?" sorusu bu kapsamda izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

    UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

    Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. O yıllarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir.

    Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.

    SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

    SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

    Ersin Korkut
    Tayfun Erdoğan
    Sercan Yıldırım
    Uğur Pektaş
    Yasin Obuz
    Cemal Can Canseven

    Şu ana kadar açıklanan isimler bu şekilde. Yarışmacılar belli olur olmaz takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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