Müge Anlı canlı yayınına çıkan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey'in yaşadıkları stüdyodaki herkesi şoke etti. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, sosyal medyadan tanıştığı İhsan Çapar isimli şahıs ile bir süre görüştükten sonra ikili evlilik kararı alıyor. Babası ile Adile Hanım'ın evine kız istemeye ve nişanlanmaya gelen İhsan isimli şahıs, "Evinizden define çıkartacağız" diyerek Adile Hanım ve babasının tüm birikimini alıyor. Genç kadını evlilik vaadiyle dolandıran İhsan Çapar, üç harflilerden çocuğum var diyerek evden kaçıyor. Mge Anlı canlı yayınına katılan baba - kız, canlı yayında İhsan Çapar isimli şahıs ile karşı karşıya geliyor. Hepsi ve daha fazlası için 4 Şubat Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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