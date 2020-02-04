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    • 04.02.2020 10:40
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    • 04.02.2020 10:44

    canlı izle 4 Şubat! Önce evlilik hayali kurdurdu sonra üç harflilerden çocuğum var dedi!

    canlı yayınında Adile Yeşilgöz'ün ve babası Mehmet Bey'in anlattıkları şoke etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 4 Şubat Atv ında bir Palu vakasıyla daha karşı karşıya! Adile Yeşilgöz, sosyal medya üzerinden tanıştığı İhsan Çapar isimli bir şahıs ile tnaışıyor ve ikili evlenme kararı alıyor. Daha sonra yaşananlar ise inanılır gibi değil. Evlilik hayali kuran 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz ve babası 'üç harfliler var' denilerek dolandırıldı.Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 4 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    canlı yayınına çıkan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey'in yaşadıkları stüdyodaki herkesi şoke etti. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, sosyal medyadan tanıştığı İhsan Çapar isimli şahıs ile bir süre görüştükten sonra ikili evlilik kararı alıyor. Babası ile Adile Hanım'ın evine kız istemeye ve nişanlanmaya gelen İhsan isimli şahıs, "Evinizden define çıkartacağız" diyerek Adile Hanım ve babasının tüm birikimini alıyor. Genç kadını evlilik vaadiyle dolandıran İhsan Çapar, üç harflilerden çocuğum var diyerek evden kaçıyor. Mge Anlı canlı yayınına katılan baba - kız, canlı yayında İhsan Çapar isimli şahıs ile karşı karşıya geliyor. Hepsi ve daha fazlası için 4 Şubat ını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

    ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE - TIKLA

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