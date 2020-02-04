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    • 04.02.2020 10:06
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    • 04.02.2020 10:06

    ünlü playboyu dize getirdi! Hande Subaşı ile evleniyor

    , bir dönemin ünlü playboylarından iş adamı 'u dize getirmeyi başardı. 4 Nisan'da yüzük takacak olan çift, ilişkileri daha 1 yılı doldurmadan evlilik kararı aldı. Çapkınlar ligine veda etmeye hazırlanan 43 yaşındaki Alican Ulusoy'un adı, Acun Ilıcalı'dan ayrılan ile anılmıştı. Hande Subaşı ile Alican Uluosoy'un düğün tarihi ise belli oldu.

    Hande Subaşı ünlü playboyu dize getirdi! Hande Subaşı ile Alican Ulusoy evleniyor

    , Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ile Mykonos'ta tatil yaptığı, ve yine Şeyma Subaşı ile Beyoğlu'nda bir partide samimi görüntüler verdiği yönünde iddialarla magazin gündemini epey meşgul etmişti. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın boşanmasının ardından ismi gündeme gelen ünlü iş adamı Alican Ulusoy hakkındaki iddialara, "Şeyma Şubası sadece sosyal ortamlarda karşılaştığım biridir. Muhtemel isim benzerliklerinin dikkate alınmasını, ad ve soyadların karıştırılmamasını rica ederim" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

    Çapkınlar Ligi'nin bir dönemki as oyuncularından olan iş insanı Alican Ulusoy, jübile yapıyor! Evet, yanlış okumadınız... Bir dönemin hızlılarından olan Alican Ulusoy, kendisine 'güzel adam' diye hitap eden oyuncu sevgilisi ile nikah masasına oturuyor.

    DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

    Geçen yıl Ulusoy'un ablası Merva Bilginer'in 19 Mayıs'taki doğum günü partisinde tanışıp flört etmeye başlayan aşıklar, ilişkilerinin birinci yılı dolmadan evlilik yolunda ilk adımı atmaya karar vermişler. Büyük gün ise 4 Nisan...

    AİLE ARASINDA NİŞAN

    4 Nisan'da, Hande Subaşı'nın annesinin evinde aile arasında gerçekleşecek bir törenle nişanlanacak olan çift, arayı çok açmadan da gelin-güvey olacak.

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