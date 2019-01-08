Palu ailesi hakkında ilk bilinmesi gereken konu Palu ailesi şeması. Türkiye'nin en karışık olayı için tüm bilgileri paylaştıktan sonra, Müge Anlı'nın Palu ailesi ile yaptığı ilk programdan bugüne kadar olan tüm detayları haberimizde sizlerle paylaşacağız...

PALU AİLESİ ŞEMASI

HAVVA PALU (ANNE)

FATİH PALU (MERYEM'İN AĞABEYİ)

AYŞE PALU (MERYEM'İN KARDEŞİ)

İSA PALU (MERYEM'İN KARDEŞİ)

TUNCER USTAEL (MERYEM VE KIZI MELİKE'Yİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ENİŞTE)

EMİNE USTAEL (TUNCER BEY'İN EŞİ)

MEHMET ŞİPŞAK (HAVVA'NIN BABASI)

GÜLBAHAR SADIK (HALA)

KAÇIRANLAR İÇİN PALU AİLESİ HAKKINDA TÜM DETAYLAR...

Müge Anlı canlı yayınında her şey Tuncer Ustael'in gözaltına alınmasıyla başladı. Tuncer Ustael, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi konunun ne olduğunu anlamakta güçlük çekerken Müge Anlı her şeyi kısa bir şekilde anlattı...