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  • 08.01.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 17:52

programına ilk kez 24 Aralık'ta geldi! Kaçıranlar için dünden bugüne si...

programına katıldığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekran başına kitledi. Tarihler 24 Aralık'ı gösterdiğinde izleyici sabah saat 10:00'da Atv'yi açtı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlemeye başladı. Ancak henüz nasıl bir aileyle karşılaşılacağını kimse bilmiyordu. 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınına , ve Emine Ustael adında üç kişi katıldı ve işte Türkiye hatta dünya gündemine oturan sinin akılalmaz hikayesi böyle tanınmaya başladı. İşte kaçıranlar için dünden bugüne Palu ailesi, ve ilk programdan bu yana yaşanan her şey...

Palu ailesi hakkında ilk bilinmesi gereken konu Palu ailesi şeması. Türkiye'nin en karışık olayı için tüm bilgileri paylaştıktan sonra, Müge Anlı'nın Palu ailesi ile yaptığı ilk programdan bugüne kadar olan tüm detayları haberimizde sizlerle paylaşacağız...

PALU AİLESİ ŞEMASI

HAVVA PALU (ANNE)

FATİH PALU (MERYEM'İN AĞABEYİ)

AYŞE PALU (MERYEM'İN KARDEŞİ)

İSA PALU (MERYEM'İN KARDEŞİ)

TUNCER USTAEL (MERYEM VE KIZI MELİKE'Yİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ENİŞTE)

EMİNE USTAEL (TUNCER BEY'İN EŞİ)

MEHMET ŞİPŞAK (HAVVA'NIN BABASI)

GÜLBAHAR SADIK (HALA)

KAÇIRANLAR İÇİN PALU AİLESİ HAKKINDA TÜM DETAYLAR...

Müge Anlı canlı yayınında her şey Tuncer Ustael'in gözaltına alınmasıyla başladı. Tuncer Ustael, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi konunun ne olduğunu anlamakta güçlük çekerken Müge Anlı her şeyi kısa bir şekilde anlattı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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