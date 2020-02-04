Survivor'a 3 sürpriz isim daha! 2020 Survivor kadrosunda kimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

Survivor kadrosu açıklanıyor. 2020 sezonu için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Survivor 2020'ye sadece sayılı günler kaldı. Bu sene hangi isimlerin yarışacağı ile ilgili sorular sıklıkla araştırılıyor. Ersin Korkut, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ile futbolcu Sercan Yıldırım'ın ardından 3 isim daha belli oldu. Gözler yarışmanın başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, 2020 Survivor kadrosunda kimler var? Survivor yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

SURVİVOR'E 3 SÜRPRİZ İSİM

Acun Ilıcalı'nın daha önce yüzde 90 ihtimali ile duyurduğu ilk şampiyon Uğur Pektaş'ın Survivor 2020'ye katılma ihtimali kesinleşti. Uğur Pektaş ile birlikte MasterChef 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz ile Cemal Can Canseven'de kadroya dahil olan isimler arasında yer alıyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ersin Korkut

Tayfun Erdoğan

Sercan Yıldırım

Uğur Pektaş

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Şu ana kadar açıklanan isimler bu şekilde. Yarıışmacılar belli olur olmaz takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.

Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.