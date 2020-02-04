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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    Dünyanın en güzel kadınları ile en yakışıklı erkekleri açıklandı! Türk oyuncular listeye damga vurdu

    Dünyanın en güzel kadınları ile en yakışıklı erkekleri açıklandı. Dünya starlarının olduğu listeye Türk oyuncular da girdi. 5’inci, ise 3’üncü sırada yer aldı...

    Dünya güzeli

    Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 'En Güzel 100 Kadını ve En Yakışıklı 100 Erkeği seçti. Dünya starlarının olduğu listeye Türk oyuncular da girdi. Kadınlarda; Hande Erçel 5., Tuba Büyüküstün 27., Fahriye Evcen 60. ve Demet Özdemir ise 85. seçildi.

    GÖĞSÜMÜZÜ KABARTILAR
    Erkeklerde de Çağatay Ulusoy 3., 17., 65., 47., Burak Özivit ise 84. seçildi.

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