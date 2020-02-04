Dünyanın en güzel kadınları ile en yakışıklı erkekleri açıklandı! Türk oyuncular listeye damga vurdu

Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 'En Güzel 100 Kadını ve En Yakışıklı 100 Erkeği seçti. Dünya starlarının olduğu listeye Türk oyuncular da girdi. Kadınlarda; Hande Erçel 5., Tuba Büyüküstün 27., Fahriye Evcen 60. ve Demet Özdemir ise 85. seçildi.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTILAR

Erkeklerde de Çağatay Ulusoy 3., Kıvanç Tatlıtuğ 17., Barış Arduç 65., Can Yaman 47., Burak Özivit ise 84. seçildi.