Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var! İşte o isimler

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var! İşte o isimler... ABD merkezli Top Beauty World isimli internet sitesi kainatın en yakışıklı erkeklerini açıkladı. Listede geçen yıl 6 Türk yer alırken bu yıl bu sayı 3. İşte o liste. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 6 Türk isim yer almıştı. İşte merakla beklenen dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ve listede bulunan Türk isimler...

29.01.2020 09:24 - Son Güncelleme: 29.01.2020 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





