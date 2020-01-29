Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var! İşte o isimler
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var! İşte o isimler... ABD merkezli Top Beauty World isimli internet sitesi kainatın en yakışıklı erkeklerini açıkladı. Listede geçen yıl 6 Türk yer alırken bu yıl bu sayı 3. İşte o liste. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 6 Türk isim yer almıştı. İşte merakla beklenen dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ve listede bulunan Türk isimler...
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 6 Türk isim yer almıştı. İşte merakla beklenen dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ve listede bulunan Türk isimler...