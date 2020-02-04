Sosyal medya platformunda çektiği videolarla adını duyuran ve sonrasında Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu iddia edilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu.

Aslı Bekiroğlu, icloud hesabından çalınan fotoğraf ve görüntülerinin internette yayılması üzerine konuyu yargıya taşıdı. Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır.

"Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.'