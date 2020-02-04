Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.02.2020 09:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2020 09:44

    ifşa olan fotoğrafları ve videoları için suç duyurusunda bulundu

    Genç oyuncu , siber saldırıya uğramıştı. Çoğu cinsel içerikli olmak üzere pek çok fotoğrafı ve videosu ifşa olmuş, sosyal medyada yayılmıştı. Yaşananların ardından Aslı Bekiroğlu soluğu adliyede aldı. Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada yayılan, kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

    'Hepimize nasıl dava açılacak' diye düşünmeyin, açtım!

    Sosyal medya platformunda çektiği videolarla adını duyuran ve sonrasında Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan oyuncu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu iddia edilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu.

    Aslı Bekiroğlu, icloud hesabından çalınan fotoğraf ve görüntülerinin internette yayılması üzerine konuyu yargıya taşıdı. Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

    'Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır.

    "Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.'

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriAslı Bekiroğlu ifşa olan fotoğrafları ve videoları için suç duyurusunda bulundu
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri