Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 de Türk isim var... İşte tam liste
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi...
01.02.2020 18:05
- Son Güncelleme: 01.02.2020 18:21
DİĞER GALERİLER