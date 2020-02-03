Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu söylenen özel görüntülerin internete sızdırılmasının yankısı sürüyor. Genç oyuncu, görüntüleri yayınlayan herkesle ilgili yasal işlem başlattığını söyledi.

Olay sonrası, magazin dünyası da kenetlendi. Sinem Kobal, Aslı Enver, Demet Özdemir, Selin Şekerci, Aybüke Pusat, Özge Gürel, Kerem Bürsin ve Furkan Palalı gibi birçok oyuncu ile Zeynep Bastık gibi birçok şarkıcı, "Sosyal medya tacizine son ver" mesajları paylaştı.



Özge Ulusoy

Oyuncuların yanı sıra sahne ve podyumların ünlü isimleri de genç oyuncuya destek verdi.



Sinem Kobal



Furkan Palalı