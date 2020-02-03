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    • 03.02.2020 06:59
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    • 03.02.2020 06:59

    Ünlüler ’na yapılan tacizi sonrası tepki gösterdi: Siber zorbalığa son verin

    Ünlüler, ’na yapılan tacizi sonrası ‘Mağdur bir insanın acısından zevk almayın. Siber zorbalığa son verin’ mesajları yayınladı.

    Zorbalığa toplu isyan

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu söylenen özel görüntülerin internete sızdırılmasının yankısı sürüyor. Genç oyuncu, görüntüleri yayınlayan herkesle ilgili yasal işlem başlattığını söyledi.

    Olay sonrası, magazin dünyası da kenetlendi. Sinem Kobal, Aslı Enver, , Selin Şekerci, Aybüke Pusat, , Kerem Bürsin ve Furkan Palalı gibi birçok oyuncu ile Zeynep Bastık gibi birçok şarkıcı, "Sosyal medya tacizine son ver" mesajları paylaştı.


    Özge Ulusoy
    Oyuncuların yanı sıra sahne ve podyumların ünlü isimleri de genç oyuncuya destek verdi.


    Sinem Kobal


    Furkan Palalı

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