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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ıydı... Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkına döndü

Ekranların uzun soluklu yapımlarından olan ve bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Hayranları Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ı ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve ünlülerin çocukları...

03.02.2020 05:14 - Son Güncelleme: 03.02.2020 05:20
Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ıydı... Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkına döndü

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ıydı... Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkına döndü

Dizinin yakın takipçileri Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ıydı... Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkına döndü

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ıydı... Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkına döndü

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ıydı... Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkına döndü

Necati Şaşmaz

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