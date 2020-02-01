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    • 01.02.2020 19:19
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    • 01.02.2020 19:32

    'ndan 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında ilk açıklama geldi! ?

    Jet Sosyete'de Melike karakterini canlandıran 'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları bugün sosyal medyada gündem oldu. Aslı Bekiroğlu 'müstehcen fotoğraflar' hakkında sessizliğini bozdu. Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından akşam saatlerinde Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. İşte Aslı Bekiroğlu'nun açıklaması

    Aslı Bekiroğlu'ndan ilk açıklama geldi!

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen görüntüler bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Arama motorlarında özellikle öğlen saatlerinden itibaren konu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Paylaşılan görüntülerin ardından Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama yapılması bekleniyordu. Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu.

    ASLI BEKİROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

    Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında Nöbetçi Savcılık ve Emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimlerimi başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim." ifadelerini kullandı.

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