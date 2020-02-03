Jet sosyete oyuncusu Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğrafları sansürsüz yayınlandı! Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'a ait ifşa fotoğrafları...

Oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Arama motorlarında 2 gündür konu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Siber zorbalık suçuna maruz kalan Aslı Bekiroğlu'na ünlülerden destek yağmaya devam ediyor. Twitter gündeminde TT olan ünlü oyuncunun hayranları konuyla ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun özel görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan açıklamalar ise yakından takip ediliyor. Peki Siber Zorbalık nedir? Detaylar takvim.com.tr'de.