Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.01.2020 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2020 10:19

    30 Ocak! Pınar Kaynak'ın katili kim? Canlı yayında şok gelişme

    ında araştırılan Pınar Kaynak'ın katili kim? Hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında canlı yayınlanan ile Tatlı Sert programına konu olan Trabzon cinayetinde son durum nedir? 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak, kıskançlığa mı kurban gitti? Daha 13 yaşındayken annesinin arkadaşı tarafından tecavüze uğrayan, sokaklarda yatan, defalarca tecavüze uğradıktan sonra başı ezilerek katledilen Pınar Kaynak hakkında son dakika gelişmeleri şoke edecek! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 30 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    'daki Pınar Kaynak cinayetinde son durum nedir? 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da defalarca tecavüze uğradıktan sonra başı ezilerek katledilen bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın katili kim? Müge Anlı'nın her ihtimali düşünerek didik didik araştırdığı Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili canlı yayına katılan görgü tanığı Nazır Usta, dehşet gecesi olanları anlattı.

    ına katılan görgü tanığı Nazır Usta, "O gece bir kızı Maçka yolu üzerinde bir arabaya zorla bindirirlerken gördüm. Önce o arabadan indi ve yolda yürümeye başladı. Sonra da zorla arabaya aldılar kadını. Ben aile hesaplaşmasıdır diye karışmadım. Kadın yolda yürürken otomobil arka yoldan geldi. Kadını zorla arabaya bindirdiler ve köy istikametine doğru gittiler. O sırada kadın bağırıyordu. Fotoğraflarda hızma var gibi ama ben burnunda hızma görmedim." dedi.

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 30 OCAK - TIKLA

    "ARABADA OLANLAR BİLİRLER"

    Nazır Usta sözlerini, "Akşam saat 10.00'dan sonra gördüm. Arabanın içindekiler bu olayı bilirler." şeklinde bitirdi.

    ANNE ANLATTI

    Trabzon'a geri dönen Pınar'ın annesi İrfan Hanım'a canlı bağlanıldı. İrfan Hanım, "Ben dünden beri düşünüyorum Müge Hanım, ama taşları hiç oturtamıyorum. Bayan dedi ki kızın senin sevgilin tarafından tecavüze uğramış... Aklım mantığım almıyor beni öyle bir şey olabilir mi? Hadi öyle bir şey oldu Pınar neden benimle konuşmadı? İnanın ben şoklardayım. İnsanlar ben caniyim, katilim ben yaptırmışım gibi suçluyorlar. Ben ne olursa olsun bir anneyim böyle bir şey olabilir mi Müge Hanım? Ben bilsem kızıma bile bile böyle şeyler yapar mıyım?" dedi.

    Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 30 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriMüge Anlı Atv canlı yayın izle 30 Ocak! Pınar Kaynak'ın katili kim? Canlı yayında şok gelişme
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri