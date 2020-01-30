Survivor 2020'ye az bir süre kala yarışmacılarda bir bir belirlenmeye başladı. Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. İkinci isim ise oldukça şaşıracağınız biri oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz. 28-29 Aralık tarihlerinde seçmeleri gerçekleştirilen Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler olacak. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.

SURVİVOR 2020 SÜRPRİZ İSİM

Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. İkinci yarışmacı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'n oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

EMRAH'IN OĞLU TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Şarkıcı Emrah'ın si Ebru Çolak'tan olan oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapıyordu. Zahide Yetiş, yayın öncesi Tayfun'un evlenmek istediğini kendisiyle paylaştığını söyleyince talipleri programa bağlanarak yakışıklı gence evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlenme istediğini canlı yayında belirten Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

SURVİVOR 2020 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Ancak Survivor 2020 yarışmasının kadrosu henüz belli olmadı. Kadroda yer alacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Yarışacak isimler belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak. Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş 1979 senesinde doğmuştur. Survivor Türkiye yarışmasının ilk şampiyonu olması sonrasında adını duyuran yakışıklı oyuncu, bu başarısı ardından Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizisinde rol almıştır. Kanal D ekranlarında 10 seneyi aşkın bir süredir yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterine hayat veren Pektaş, diziden tanıştığı Gamze Özçelik ile evlenmiştir.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğandayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Medya patronu, 'Survivor'ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz günlerde TV8'in internet sitesinde, 'Survivor 2020' için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyurulmuştu.Ünlüler takımında olacağı kesinleşen ilk isim ise 'Çok güzel Hareketler Bunlar' ile yıldızı parlayan Ersin Korkut olacak.

SURVİVOR 2020 FORMATI NE OLACAK?

Geçtiğimiz sezon ilk Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da format değişikliği meydana gelmişti. Siyah Beyaz takım olarak devam eden Survivor'da bu sezon Ünlüler Gönüllüler mücadelesi nefes kesecek.

SURVİVOR 2019'U KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Tük şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Yunan Şampiyonu ise Katerina Dalaka oldu. Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya arasında SMS oylaması yapıldı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödüle hak kazandı.

SURVİVOR 2019'UN ŞAMPİYONU YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.

Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.

SURVIVOR

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yapılan televizyon yarışması. Programda, yarışmacılar yerleşim yerinden uzak bir bölgede soyutlanarak; para ödülü ve diğer ödüller için çekişirler. Yarışmada kademeli eleme sistemi kullanılır. Yarışmacılar, yalnızca bir yarışmacı kalana kadar diğer takım arkadaşlarını kapalı oylama ile elerler. Yarışmayı kazanan "Sole Survivor" (Hayatta kalan kişi) unvanını da alır. Survivor formatı 1992'de İngiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından oluşturulmuştur.