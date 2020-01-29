Müge Anlı Pınar Kaynak cinayeti son durum! Görgü tanığı konuştu, anne ağlayarak anlattı
Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinde son durum tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Trabzon'da işlenen vahşi cinayetle ilgili görgü tanığı Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili duruşmada karar çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında katili aranan Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurdu. 29 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Trabzon'da işlenen Pınar Kaynak cinayetinin 10. duruşmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Önceki gün canlı yayında Maçka yolunda bir araç gördüğünü ifade eden görgü tanığı dehşet anını anlattı. Defalarca tecavüze uğrayan ve boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın annesi İrfan Hanım, canlı yayında ağlayarak pişmanlığını dile getirdi. Tüm Türkiye'nin şoke olduğu Pınar Kaynak cinayetinin katili kim? İşte 29 Ocak Çarşamba günü son dakika Müge Anlı'da Pınar Kaynak gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Pınar Kaynak'ın katili kim? Atv ekranlarında tecrübeli sunucu Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Pınar Kaynak gelişmesi kan dondurdu! Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, genç kadını Maçka yolu üzerinde bir aracın içerisinde gördüğünü ve zorla tutulduğunu ifade etti. Görgü tanığı Müge Anlı canlı yayınında dehşet anını anlattı. İşte Müge Anlı'yı çileden çıkaran Pınar Kaynak cinayetinde son durum!
24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Önceki gün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Nazır Usta, 29 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda o geceyi anlattı.
"ARABAYA ZORLA BİNDİRİRLERKEN BAĞIRIYORDU"
Müge Anlı canlı yayınına katılan görgü tanığı Nazır Usta, "O gece bir kızı Maçka yolu üzerinde bir arabaya zorla bindirirlerken gördüm. Önce o arabadan indi ve yolda yürümeye başladı. Sonra da zorla arabaya aldılar kadını. Ben aile hesaplaşmasıdır diye karışmadım. Kadın yolda yürürken otomobil arka yoldan geldi. Kadını zorla arabaya bindirdiler ve köy istikametine doğru gittiler. O sırada kadın bağırıyordu. Fotoğraflarda hızma var gibi ama ben burnunda hızma görmedim." dedi.
ANNE ANLATTI
Trabzon'a geri dönen Pınar'ın annesi İrfan Hanım'a canlı bağlanıldı. İrfan Hanım, "Ben dünden beri düşünüyorum Müge Hanım, ama taşları hiç oturtamıyorum. Bayan dedi ki kızın senin sevgilin tarafından tecavüze uğramış... Aklım mantığım almıyor beni öyle bir şey olabilir mi? Hadi öyle bir şey oldu Pınar neden benimle konuşmadı? İnanın ben şoklardayım. İnsanlar ben caniyim, katilim ben yaptırmışım gibi suçluyorlar. Ben ne olursa olsun bir anneyim böyle bir şey olabilir mi Müge Hanım? Ben bilsem kızıma bile bile böyle şeyler yapar mıyım?