Müge Anlı Pınar Kaynak cinayeti son durum! Görgü tanığı konuştu, anne ağlayarak anlattı

ANNE ANLATTI

Trabzon'a geri dönen Pınar'ın annesi İrfan Hanım'a canlı bağlanıldı. İrfan Hanım, "Ben dünden beri düşünüyorum Müge Hanım, ama taşları hiç oturtamıyorum. Bayan dedi ki kızın senin sevgilin tarafından tecavüze uğramış... Aklım mantığım almıyor beni öyle bir şey olabilir mi? Hadi öyle bir şey oldu Pınar neden benimle konuşmadı? İnanın ben şoklardayım. İnsanlar ben caniyim, katilim ben yaptırmışım gibi suçluyorlar. Ben ne olursa olsun bir anneyim böyle bir şey olabilir mi Müge Hanım? Ben bilsem kızıma bile bile böyle şeyler yapar mıyım?