Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Berk Suybatmaz, boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'ya tatile giden sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BURCU'DAN ŞOKE EDEN HAREKET!

Suyabatmaz, boşanmadan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı. Fransa'nın, dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc'a tatile giden sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın birlikte çekildiği fotoğrafı beğenmesi herkesi şoke etmiş ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.

"SUSMAK İSTEMİYORUM ARTIK "

Berrak Tüzünataç, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı:

Magazin basını tabii işini yapsın ama aslında sıradan olan bir durumu dramatik hale getirmek için tuhaf eklemeler ve doğru olmayan süslemeler yapılmasına da susmak istemiyorum artık... Arkadaşlarımla, hele yakın olanlarla hayatımı iyi ve kötü günlerimi, anılarımı paylaşırım ben de her insan gibi. Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla, sırf malzeme lezzetlensin ve toplumun belli kesimlerine " kınanabilecek" bir hale gelsin diye yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum. Ve bu tuhaf-yıpratma amaçlı tutuma bir son verilmesini istiyorum. Zira hiçbir doğruluk payı yok... Sevgilerimle...

"SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIM "

Esmersoy ise daha önce yaptığı açıklamada "Berrak'ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez. Beni de ilgilendirmez. Niye aramızda sorun olsun ki? Onların hayatına karışamayız. Kurcalanması gereken bir mesele değil." demişti.