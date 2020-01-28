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    • 28.01.2020 10:14
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    • 28.01.2020 10:17

    canlı yayın izle 28 Ocak! nde son dakika gelişmesi! Katil kim?

    'daki nin detayları kan dondurmaya devam ediyor. Kritik isimler, konunun odağındaki akıl karıştıran şüpheli anne... Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında Trabzon'daki vahşi cinayetle ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 24 yaşında defalarca tecavüze uğradıktan sonra boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın katili kim? Hepsi ve daha fazlası için Müge Anlı'nın bugünkü programını haberimizden butonuna tıklayarak izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    canlı yayınında aranan Pınar Kaynak'ın katili kim? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ve tüm Türkiye'nin büyük bir ilgiyle takip ettiği canlı yayınında, Trabzon cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın katiline ulaşmaya az kaldı. Pınar Kaynak'ın öldürüldüğü gece neler olduğunu ortay çıkaran Müge Anlı, kritik isimlere dikkat çekiyor. Pınar Kaynak'ın katili kim?

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 28 OCAK - TIKLA

    24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.

    Müge Anlı canlı yayınında çılgına döndü. Trabzon'da vahşice katledilen Pınar Kaynak'ın katili aranırken, Trabzon'da yaşayan bir vatandaş telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Pınar Kaynak'ın ölümü ve annesiyle ilgili herkesi şoke eden gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merake diyorsanız 28 Ocak Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

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