Müge Anlı canlı yayınında aranan Pınar Kaynak'ın katili kim? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ve tüm Türkiye'nin büyük bir ilgiyle takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Trabzon cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın katiline ulaşmaya az kaldı. Pınar Kaynak'ın öldürüldüğü gece neler olduğunu ortay çıkaran Müge Anlı, kritik isimlere dikkat çekiyor. Pınar Kaynak'ın katili kim?

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 28 OCAK - TIKLA

24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.

Müge Anlı canlı yayınında çılgına döndü. Trabzon'da vahşice katledilen Pınar Kaynak'ın katili aranırken, Trabzon'da yaşayan bir vatandaş telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Pınar Kaynak'ın ölümü ve annesiyle ilgili herkesi şoke eden gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merake diyorsanız 28 Ocak Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!