Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip dizi Sefirin Kızı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümleri her Pazartesi Star TV ekranlarında yer alıyor. Reytinglerde birinci sıraya oturmayı başaran dizi sıkı bir şekilde takip ediliyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Sefirin Kızı 6. son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEFİRİN KIZI 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar "Ortaklık devam, sadıçlık tamam" der ama kader gülüp geçer Sancar'ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir. Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare'ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları. Sancar ve Gediz'in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze. Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Sefirin Kızı dizisinin konusu şöyle: "Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.