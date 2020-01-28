Kuruluş Osman Atv ekranlarında 8. yeni bölüm ile yine reytingleri altüst edecek. Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre), Didem Balçın (Selcan Hatun), Tuğrul Çetiner (Yannis), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Celal Al (Abdurrahman Alp), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Burak Sarımola (Andreas), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip dev prodüksiyonlu dizi Kuruluş Osman 8. yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

KURULUŞ OSMAN 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KURULUŞ OSMAN 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN 8. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.



OSMAN BEY PUSUYA DÜŞÜYOR

Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır?



BALA HATUN NE YAPACAK?

Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?