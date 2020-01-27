Ali Bey, "Arif'in beynini bu kız yıkamış, Hülya ne derse Arif onun dediğine gidiyor. Ben evli olduğunu öğrendiğimde bunları kovaladım." dedi.

Ali Bey'in konuştuğu sırada araya giren Esra Erol, "Oğlunuz aklı yok Hülya onu kandırdı diyorsunuz öyle mi? Oğlunuz kaç kez gelin getirdi eve?" şeklinde sorular yöneltti.





Ali Bey, oğlu Arif'in daha önce de Adana'dan bir kız daha getirdiğini açıkladı.

Ali Bey, "Niye bu kızın yanına oturmadın dedim, bu kız güzel değil" dedi.

HÜLYA'NIN AİLESİ ŞEBEKE

Ali Bey daha sonra Hülya'nın annesi ve babasının şebeke olduğunu iddia etti. Ali Bey Hülya'yı annesi ve babasının Arif'i kandırması için gönderdiklerini iddia etti.







BABA ALİ BEY ARİF YÖRÜK'Ü İKNA EDEMEDİ

Bu iddialarından sonra oğlunu ikna edip götürmek için yanına giden Ali Bey'i ve stüdyodakileri şoke eden bir olay yaşandı.





Ali Bey oğlunun yanına gitti. Babasıyla gelmek istemediğini açıklayan Arif Yörük,"Hülya boşanacak ve buradan birlikte gideceğiz" dedi.





Ali Bey eşinin hasta olduğunu doktorun oğlunun gelmesi durumunda düzeleceğini söylediğini açıkladı.