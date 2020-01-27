Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.01.2020 20:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2020 20:01

    'da şoke eden iddialar! 'ün babası : Hülya'nın ailesi şebeke oğlumu kandırdılar

    'un kapısını çalan 23 yaşındaki , internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi 'un yine internetten tanıştığı 'e kaçtı. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'dön' diye yalvardı.  Recep Özsoy'un, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Esra Erol'da canlı yayının 2020 tarihli yayınına Arif Yörük'ün babası de katıldı. Ali Bey oğluyla birlikte yaşayan Hülya hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Ali Bey Hülya'nın annesi ve babasının şebeke olduğunu ve kızlarını oğlu Arif'i kandırması için gönderdiklerini iddia etti. İşte Esra Erol'da Arif'in babası Ali Bey'den çok konuşulacak iddialar...

    Arif'in babası Ali Bey'den şoke eden iddialar
    'un kapısını çalan 23 yaşındaki , internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi 'un yine internetten tanıştığı 'e kaçtı. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'dön' diye yalvardı. Recep Özsoy'un, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu.

    Esra Erol'da canlı yayının 2020 tarihli yayınına Arif Yörük'ün babası de katıldı. Ali Bey oğluyla birlikte yaşayan Hülya hakkında şoke eden iddialarda bulundu. İşte Esra Erol'da Arif'in babası Ali Bey'den çok konuşulacak iddialar...

    Ali Bey, "Arif'in beynini bu kız yıkamış, Hülya ne derse Arif onun dediğine gidiyor. Ben evli olduğunu öğrendiğimde bunları kovaladım." dedi.

    Ali Bey'in konuştuğu sırada araya giren Esra Erol, "Oğlunuz aklı yok Hülya onu kandırdı diyorsunuz öyle mi? Oğlunuz kaç kez gelin getirdi eve?" şeklinde sorular yöneltti.

    Ali Bey, oğlu Arif'in daha önce de 'dan bir kız daha getirdiğini açıkladı.

    Ali Bey, "Niye bu kızın yanına oturmadın dedim, bu kız güzel değil" dedi.

    HÜLYA'NIN AİLESİ ŞEBEKE
    Ali Bey daha sonra Hülya'nın annesi ve babasının şebeke olduğunu iddia etti. Ali Bey Hülya'yı annesi ve babasının Arif'i kandırması için gönderdiklerini iddia etti.



    BABA ALİ BEY ARİF YÖRÜK'Ü İKNA EDEMEDİ
    Bu iddialarından sonra oğlunu ikna edip götürmek için yanına giden Ali Bey'i ve stüdyodakileri şoke eden bir olay yaşandı.


    Ali Bey oğlunun yanına gitti. Babasıyla gelmek istemediğini açıklayan Arif Yörük,"Hülya boşanacak ve buradan birlikte gideceğiz" dedi.

    Ali Bey eşinin hasta olduğunu doktorun oğlunun gelmesi durumunda düzeleceğini söylediğini açıkladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriEsra Erol'da şoke eden iddialar! Arif Yörük'ün babası Ali Bey: Hülya'nın ailesi şebeke oğlumu kandırdılar
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri