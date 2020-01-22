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Esra Erol'da son dakika Recep Özsoy eşi Hülya ile yüzleşti! Canlı yayında şoke eden anlar...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 4 aydır kayıp olan ve Arif Yörük isimli biriyle kaçan Hülya Özsoy eşi Recep Özsoy ile yüzleşti. Dün eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy bugün de ağlayarak eşi Hülya'ya yalvardı. Ağızları açık bırakan itiraflara sahne olan programda gergin anlar yaşandı. İşte Esra Erol'da Türkiye'yi şoke eden anlar...

22.01.2020 19:43 - Son Güncelleme: 22.01.2020 19:43
Esra Erol'da son dakika Recep Özsoy eşi Hülya ile yüzleşti! Canlı yayında şoke eden anlar...

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, 21 Ocak 2020 tarihi Esra Erol'da programına katılarak yardım istedi.

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Esra Erol'da son dakika Recep Özsoy eşi Hülya ile yüzleşti! Canlı yayında şoke eden anlar...

4 aydır kayıp olan eşini aramak için ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.

Esra Erol'da son dakika Recep Özsoy eşi Hülya ile yüzleşti! Canlı yayında şoke eden anlar...

İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

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Esra Erol'da son dakika Recep Özsoy eşi Hülya ile yüzleşti! Canlı yayında şoke eden anlar...

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.

Esra Erol'da son dakika Recep Özsoy eşi Hülya ile yüzleşti! Canlı yayında şoke eden anlar...

İNTERNETE LANET EDİYORUM
Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da Arif Yörük isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.

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