Esra Erol'da son dakika Recep Özsoy eşi Hülya ile yüzleşti! Canlı yayında şoke eden anlar...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 4 aydır kayıp olan ve Arif Yörük isimli biriyle kaçan Hülya Özsoy eşi Recep Özsoy ile yüzleşti. Dün eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy bugün de ağlayarak eşi Hülya'ya yalvardı. Ağızları açık bırakan itiraflara sahne olan programda gergin anlar yaşandı. İşte Esra Erol'da Türkiye'yi şoke eden anlar...
22.01.2020 19:43
- Son Güncelleme: 22.01.2020 19:43
Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, 21 Ocak 2020 tarihi Esra Erol'da programına katılarak yardım istedi.
İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.
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