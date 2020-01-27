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    • 27.01.2020 21:00
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    • 27.01.2020 21:00

    ile el ele verdi! Esra Erol'da 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış toplandı

    Son dakika haberine göre Ünlü sunucu , 'da den etkilenen ihtiyaç sahipleri için programında 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış topladı.

    20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış toplandı
    Ünlü sunucu , 'da den etkilenen ihtiyaç sahipleri için programında 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış topladı.

    Elazığ ve 'da meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye seferber oldu. Başarılı sunucu Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için SMS çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin SMS karşılığında 1 milyon 375 bin TL bağış toplayan Erol, izleyicisine teşekkürlerini iletti.


    Öte yandan Esra Erol, Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar için çarşamba günü 1 tır yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.



    'nın Sms hattı için, 'DEPREM' yazıp 2866'ya göndererek depremden etkilenen vatandaşlara 10 TL karşılığında bağışta bulunulabiliyor.

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