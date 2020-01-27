Esra Erol'da şoke eden iddialar! Arif Yörük'ün babası Ali Bey: Hülya'nın ailesi şebeke oğlumu kandırdılar
Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtı. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'dön' diye yalvardı. Recep Özsoy'un, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Esra Erol'da canlı yayının 27 Ocak 2020 tarihli yayınına Arif Yörük'ün babası Ali Bey de katıldı. Ali Bey oğluyla birlikte yaşayan Hülya hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Ali Bey Hülya'nın annesi ve babasının şebeke olduğunu ve kızlarını oğlu Arif'i kandırması için gönderdiklerini iddia etti. İşte Esra Erol'da Arif'in babası Ali Bey'den çok konuşulacak iddialar...
27.01.2020 19:53
- Son Güncelleme: 27.01.2020 19:59
Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtı.
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