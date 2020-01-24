Yeni sevgilisi ve eşi karşı karşıya geldi! Esra Erol'da canlı yayınındaki Hülya Özsoy'dan şoke eden itiraf!

Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'dön' diye yalvardı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Recep Özsoy'un, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Aylar sonra eşi Recep Özsoy ile karşı karşıya gelen Hülya Özsoy, Esra Erol'da canlı yayınında uzun zamandır görmediği annesiyle de bir araya geldi. Anne Habibe, kızı Hülya Özsoy hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu. Kızının ileri derecede şeker hastası olduğunu söyleyen anne Habibe, "Hülya bana sana yeni damat getireceğim" dediğini ileri sürdü. Arif Yörük'ün canlı yayına bağlanarak "İstanbul'da 2+1 ev tuttuk" dediği evi Esra Erol'da ekibi görüntüledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Recep-Hülya Özsoy çiftinin büyük buluşmasında yaşanan şoke eden olaylar!

24.01.2020 09:34 - Son Güncelleme: 24.01.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





