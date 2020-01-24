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Yeni sevgilisi ve eşi karşı karşıya geldi! Esra Erol'da canlı yayınındaki Hülya Özsoy'dan şoke eden itiraf!

Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'dön' diye yalvardı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Recep Özsoy'un, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Aylar sonra eşi Recep Özsoy ile karşı karşıya gelen Hülya Özsoy, Esra Erol'da canlı yayınında uzun zamandır görmediği annesiyle de bir araya geldi. Anne Habibe, kızı Hülya Özsoy hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu. Kızının ileri derecede şeker hastası olduğunu söyleyen anne Habibe, "Hülya bana sana yeni damat getireceğim" dediğini ileri sürdü. Arif Yörük'ün canlı yayına bağlanarak "İstanbul'da 2+1 ev tuttuk" dediği evi Esra Erol'da ekibi görüntüledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Recep-Hülya Özsoy çiftinin büyük buluşmasında yaşanan şoke eden olaylar!

24.01.2020 09:34 - Son Güncelleme: 24.01.2020 10:13
Yeni sevgilisi ve eşi karşı karşıya geldi! Esra Erol'da canlı yayınındaki Hülya Özsoy'dan şoke eden itiraf!

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak yardım istedi.

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Yeni sevgilisi ve eşi karşı karşıya geldi! Esra Erol'da canlı yayınındaki Hülya Özsoy'dan şoke eden itiraf!

Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

Yeni sevgilisi ve eşi karşı karşıya geldi! Esra Erol'da canlı yayınındaki Hülya Özsoy'dan şoke eden itiraf!

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.

Yeni sevgilisi ve eşi karşı karşıya geldi! Esra Erol'da canlı yayınındaki Hülya Özsoy'dan şoke eden itiraf!

İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

Yeni sevgilisi ve eşi karşı karşıya geldi! Esra Erol'da canlı yayınındaki Hülya Özsoy'dan şoke eden itiraf!

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.

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