2020 yılı bazı ünlü isimlere bereketiyle geldi. Özellikle son dönemin aranan isimleri arasında olan Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül gibi güçlü oyuncular geçen yıla oranla aldıkları ücrete zam yaptı. Eylül ayında yeniden ekranlara dönecek olan Fahriye Evcen ve Alice Müzikali'nde gişeye oynayan Serenay Sarıkaya'nın bölüm başına alacağı ücret herkesi şaşırtacak!

SERENAY SARIKAYA'NIN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET

İki sezondur 'Alice' müzikaliyle kapalı gişe oynayan Serenay Sarıkaya, 'Fi'den bölüm başı aldığı 40 bin TL'yi 3 katına katladı. Sarıkaya'nın yeni projelerinden 150 bin TL istediği iddia edildi.

FAHRİYE EVCEN'İN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET

Anne olduktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen de 100 bin TL ücretle ekranlara dönmeyi kabul ediyor.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET

Sefirin Kızı' ile sezona damga vuran Neslihan Atagül de 2020'yi kazançlı karşılayan yıldızlardan oldu. Atagül'ün yeni dizisi için 80 bin TL'ye el sıkıştığı öğrenildi. Projelerinde başarılı işlere imza atan ünlülerin bu artışları, gelecek yıllara nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

BEREN SAATİN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET

'Atiye' dizisiyle sektöre iddialı bir dönüş yapan Beren Saat ise gelen tekliflerden 200 bin TL istiyor.