Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.01.2020 17:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2020 18:00

    'nın dizilerden alacağı para dudak uçuklattı! İşte

    Oyuncuların bölüm başına aldığı ücretleri merak etmeyen yok. Özellikle son dönemin en çok konuşulan isimleri olan , Fahriye Evcen, Neslihan Atagül gibi başarılı oyuncuların bölüm başına aldığı para merak ediliyor. Son olarak Alice Müzikali'nde boy gösteren Serenay Sarıkaya kaşesini yükseltti. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın dizilerden alacağı para 2020 yılı itibariyle arttı. Şoke eden artışı öğrenenlerin adeta dudağı uçuklayacak! İşte 2020 yılında ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücretler...

    Serenay Sarıkaya'nın dizilerden alacağı para dudak uçuklattı!

    2020 yılı bazı ünlü isimlere bereketiyle geldi. Özellikle son dönemin aranan isimleri arasında olan , Fahriye Evcen, Neslihan Atagül gibi güçlü oyuncular geçen yıla oranla aldıkları ücrete zam yaptı. Eylül ayında yeniden ekranlara dönecek olan Fahriye Evcen ve Alice Müzikali'nde gişeye oynayan Serenay Sarıkaya'nın bölüm başına alacağı ücret herkesi şaşırtacak!

    SERENAY SARIKAYA'NIN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET

    İki sezondur 'Alice' müzikaliyle kapalı gişe oynayan Serenay Sarıkaya, 'Fi'den bölüm başı aldığı 40 bin TL'yi 3 katına katladı. Sarıkaya'nın yeni projelerinden 150 bin TL istediği iddia edildi.

    FAHRİYE EVCEN'İN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET
    Anne olduktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen de 100 bin TL ücretle ekranlara dönmeyi kabul ediyor.

    NESLİHAN ATAGÜL'ÜN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET
    Sefirin Kızı' ile sezona damga vuran Neslihan Atagül de 2020'yi kazançlı karşılayan yıldızlardan oldu. Atagül'ün yeni dizisi için 80 bin TL'ye el sıkıştığı öğrenildi. Projelerinde başarılı işlere imza atan ünlülerin bu artışları, gelecek yıllara nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

    BEREN SAATİN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET
    'Atiye' dizisiyle sektöre iddialı bir dönüş yapan Beren Saat ise gelen tekliflerden 200 bin TL istiyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriSerenay Sarıkaya'nın dizilerden alacağı para dudak uçuklattı! İşte ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücretler 2020
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri