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    • 25.01.2020 17:35
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    • 25.01.2020 17:41

    Son dakika: Sevilen sunucu , Elazığ'daki için seferber oldu

    Son dakika haberi... Ekranların sevilen sunucusu , Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik  sonrası bölgedeki vatandaşlara  ile yürütmüş olduğu “Kolide ne var” projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ’da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Ünlü sunucu Esra Erol, herkesten yardım beklediğini söyledi. Yardım için Instagram hesabından paylaşan Esra Erol, "Bu zor ve acı günlerde yanındayız" notunu düştü.

    Elazığ'daki deprem için seferber oldu

    Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya son olarak ünlü sunucu 'da katıldı.

    Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü sunucu Esra Erol, bununla da yetinmeyerek hemen harekete geçti. Erol, deprem sonrası zor durumda olan halk için ile yürütmüş olduğu "Kolide ne var" projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

    "BU ZOR VE ACI GÜNLERDE YANINDAYIZ"
    Yardım için Instagram hesabından paylaşan Esra Erol, "Bu zor ve acı günlerde yanındayız" notunu düştü.

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