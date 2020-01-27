Türkiye'deki bir voleybol karşılaşmasında takımlardan biri 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımından bir tanesi maç sonunda sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımından bir tanesi maç sonunda sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?

A: 0 puan

B: 1 puan

C: 2 puan

D: 3 puan

Doğru cevap: C: 2 puan