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    • 27.01.2020 21:19
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    • 27.01.2020 21:24

    Türkiye'deki bir voleybol karşılaşmasında takımlardan biri 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?

    Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımından bir tanesi maç sonunda sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır sorusu yarışmacıya soruldu. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımından bir tanesi maç sonunda sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımından bir tanesi maç sonunda sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?

    A: 0 puan

    B: 1 puan

    C: 2 puan

    D: 3 puan

    Doğru cevap: C: 2 puan

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