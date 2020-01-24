Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'ini şaşırtan sürpriz! Oktay Kaynarca 3 gün sonra...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'ya yakın arkadaşlarından erken doğum günü sürprizi geldi. İzleyici Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı heyecanı yaşarken, Oktay Kaynarca yakın dostlarıyla yeni yaş gününü kutladı. Emel Müftüoğlu, Sezer Çakır, ve Mehmet Fener ile Florya'da bir balıkçıda akşam yemeği yiyen Oktay Kaynarca, yaklaşık iki saatlik yemeğinin ardından yakın arkadaşı olan Emel Müftüoğlu'nun sürpriziyle şaşırdı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca kaç yaşına girdi? Öğrenince şaşıracaksınız...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca 3 gün sonra bir yaş daha alıyor. Atv'nin 5 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son günlerde Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in yeniden diziye döneceği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ve beklenen oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanında Sanem Çelik, Tufan'ın oğlunun mezarı başında görüldü. EDHO izleyicilerinin EDHO 154. yeni bölüm fragmanı sevinci yaşadığı sırada Oktay Kaynarca yakın dostlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisindeydi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!