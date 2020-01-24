Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'ini şaşırtan sürpriz! Oktay Kaynarca 3 gün sonra...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca 3 gün sonra bir yaş daha alıyor. Atv'nin 5 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son günlerde Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in yeniden diziye döneceği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ve beklenen oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanında Sanem Çelik, Tufan'ın oğlunun mezarı başında görüldü. EDHO izleyicilerinin EDHO 154. yeni bölüm fragmanı sevinci yaşadığı sırada Oktay Kaynarca yakın dostlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisindeydi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!