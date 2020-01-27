Oyuncu Berna Laçin'e Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'yi kenetlerken, kendilerini muhalefet diye adlandıran iç düşmanlar yine iş başındaydı.

Elazığ depremi ile ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu Berna Laçin, Twitter'dan okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı. Laçin'in paylaşımına eleştiri yağdı. Elazığ'daki depremde can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Büyük öfkeye neden olan bu tweet nedeniyle, Twitter'da Berna Laçin aleyhine kampanya başlatıldı. Kullanıcılar, Berna Laçin'in marka yüzü olduğu deterjan markasına, 'Bırak bulaşıklarımız kirli kalsın, sen bu zihniyeti temizle' diye çağrı yaptı. Berna Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik markası Fairy, provokasyona kayıtsız kalmadı. Fairy'den Berna Laçin'e tokat gibi hareket geldi. Fairy, Berna Laçin'in görsellerini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Oyuncunun paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma da başlatıldı.