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    • 27.01.2020 11:20
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    • 27.01.2020 11:22

    Provokatör 'e yüzü olduğu markadan tokat gibi hamle! Elazığ depremi paylaşımına tepkiler büyüyor

    Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem tüm Türkiye’yi kenetlerken, kendilerini muhalefet diye adlandıran iç düşmanlar yine iş başındaydı. Elazığ depremi ile ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu , 'dan okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı. Berna Laçin'in 39 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'daki depremle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Berna Laçin'e, yüzü olduğu marka da kayıtsız kalmadı.

    Provokatör Berna Laçin'e o markadan tokat gibi hamle

    Oyuncu 'e Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'yi kenetlerken, kendilerini muhalefet diye adlandıran iç düşmanlar yine iş başındaydı.

    Elazığ depremi ile ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu Berna Laçin, 'dan okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı. Laçin'in paylaşımına eleştiri yağdı. Elazığ'daki depremde can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.

    Büyük öfkeye neden olan bu tweet nedeniyle, Twitter'da Berna Laçin aleyhine kampanya başlatıldı. Kullanıcılar, Berna Laçin'in marka yüzü olduğu deterjan markasına, 'Bırak bulaşıklarımız kirli kalsın, sen bu zihniyeti temizle' diye çağrı yaptı. Berna Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik markası Fairy, provokasyona kayıtsız kalmadı. Fairy'den Berna Laçin'e tokat gibi hareket geldi. Fairy, Berna Laçin'in görsellerini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Oyuncunun paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma da başlatıldı.

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